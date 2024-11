Conduci sub influenta alcoolului? Azi s-ar putea sa regreti! Zeci de politisti clujeni au iesit in strada pe urmele soferilor care incalca legea VIDEO

Actiune de amploare desfasurata in municipiul Campia Turzii si comunele arondate: zeci de politisti si jandarmi mobilizatiDe la primele ore ale diminetii, in Campia Turzii si zonele limitrofe, politistii si jandarmii desfasoara o ampla operatiune pentru consolidarea sigurantei publice si combaterea infractionalitatii. Peste 30 de forte de ordine sunt implicate in aceasta actiune care include:Depistarea persoanelor urmarite si executarea mandatelor de aducere.Verificarea masurilor judiciare ... citește toată știrea