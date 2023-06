Conducta principala de la apa de la Tarnita pare a fi fisurata, fix in zona in care a avut loc accidentul mortal din februarie 2022.Vorbim despre accidentul din 1 februarie 2022, de la ora 22.00, cand un autoturism a rupt balustrada barajului si a plonjat in apa.In autoturism erau doua persoane, iar masina a fost scoasa din apa abia a doua zi. Scafandrii au coborat pe fundul lacului si au reusit sa lege autoturismul, care a fost ridicat cu o macara, afara din lac.Scafandrii au verificat ... citeste toata stirea