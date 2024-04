Conferinta interdisciplinara la Muzeul de Arta sambata, in preambulul aniversarii zilei international e a dansului

Conferinta interdisciplinara la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca sambata, in preambulul aniversarii zilei international e a dansului.E vorba de conferinta "Balet si arte vizuale: sinteza, forma si continut", sustinuta de Simona Noja-Nebyla in preambulul aniversarii Zilei Internationale a Dansului, sambata 27 aprilie la ora 11 in sala Tonitza a muzeului. Noja-Nebyla este fosta prim-balerina cu o cariera internationala de exceptie, profesor de balet dedicat, mentor, consultant si cercetator in ... citește toată știrea