Conflict in Manastur din cauza unui magazin alimentar "folosit pe post de bar". Oamenii se revolta si cer sa i se reduca programul: "Ne-am saturat"

E conflict in cartierul Manastur din cauza unui magazin alimentar folosit, potrivit locuitorilor din zona, pe post de bar. Oamenii se plang ca acolo se aduna de multe ori persoane care consuma alcool si ajung intr-un final sa tulbure linistea publica inca de la orele 18 si pana noaptea tarziu.Cei care reclama spun ca au sesizat in repetate randuri autoritatile locale cu privire la aceasta problema, fara a vedea vreo solutie. Acestia spera in viitor comerciantii sa fie obligati sa-si limiteze ... citește toată știrea