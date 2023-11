Un detinut aflat in Penitenciarul Gherla a fost condamnat la ani de inchisoare pentru tentativa de omor dupa ce l-a lovit cu cutitul pe un altul, in curtea penitenciarului.Astfel, in 10 martie inculpatul se afla in stare de arest preventiv in Penitenciarul Gherla, fiind trimis in judecata intr-un dosar penal. Dovezile adunate la dosar arata ca in aceeasi zi in jurul orei 14.10 in timp ce se afla in timpul programului de plimbare in curtea interioara a penitenciarului , pe fondul unui conflict ... citeste toata stirea