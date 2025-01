Conflict violent in trafic in Floresti: Un clujean acuza arsuri la ochi dupa ce o femeie l-ar fi atacat cu spray paralizant FOTO

Conflict violent in trafic in Floresti: Barbat din Cluj cu arsuri la ochi, dupa ce o femeie l-ar fi atacat cu spray paralizantUn sofer clujean a avut o altercatie cu un cuplu din alta masina, incident in urma caruia s-a ales cu arsuri pe fata, cauzate de un spray paralizant.Conform acestuia, in urma unor neintelegeri in trafic in zona Tauti, cei doi din masina Ford, care aveau si doi copii mici in spate, au coborat din autovehivcul si au venit la geamul masinii sale. A urmat un schimb de ... citește toată știrea