Congres de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala la Cluj! 75 de lectori de renume vor prezenta cele mai avansate metode de tratament la Cluj-Napoca

In perioada 12-15 iunie 2024, la Cluj-Napoca va avea loc cel de-al 11-lea Congres al Societatii Romane de Chirurgie Orala si Maxilo-Faciala si primul Congres al Societatii Transilvane de Chirurgie Ortognatica. Acest dublu eveniment va aduce impreuna 75 de lectori de renume din tara si din strainatate, care vor prezenta cele mai avansate metode de tratament si cercetare in diverse domenii ale chirurgiei oro-maxilo-faciale.Temele abordate in cadrul congresului includ traumatologia avansata,