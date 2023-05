USR Cluj semnaleaza grosolanul conflict de interese care-l vizeaza pe consilierul judetean PNL, Iancu Gheorghe, cerandu-i demisia. Liberalul Iancu Gheorghe a votat in favoarea numirii propriului fiu in Consiliul de Administratie al unei societati subordonate Consiliului Judetean Cluj. Iancu Gheorghe nici n-a anuntat in sedinta ca se abtine de la vot si a mai si votat proiectul in care fiul sau era numit in Consiliul de Administratie al Agro Transilvania. El a anuntat, dupa ce si-a exprimat ... citeste toata stirea