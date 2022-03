Consilier PSD infuriat pe Boc pentru ca a arborat drapelul Ucrainei langa cel al UE: "E tupeu si nerusinare" VIDEO

Moment tensionat in sedinta Consiliului local Cluj-Napoca: consilierul local PSD Anca Ciubancan i-a reprosat primarul Emil Boc ca a comis o ilegalitate cand a decis arborarea drapelului Ucrainei langa cel al Uniunii Europene in centrul orasului. Primarul a sustinut ca este vorba despre un mesaj simbolic. Problema razboiului din Ucraina a fost discutata in cadrul sedintei Consiliului local Cluj-Napoca, de luni, 7 martie. "Partea plina a paharului consta in aceea Romania are cele mai inalte ... citeste toata stirea