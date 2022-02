Consiliere psihologica gratuita pentru refugiatii ucraineni la Cluj. UBB deschide usile centrelor de specialitate pentru cetatenii ucraineni

Universitatea Babes-Bolyai doreste sa vina in ajutorul persoanelor care sunt direct afectate de razboi si au nevoie de suport in gestionarea emotiilor, cu ajutorul centrelor de consiliere psihologica.Serviciul este deschis oricarui cetatean ucrainean. Ei pot beneficia de consiliere atat online cat si fata in fata. Persoanele interesate sunt rugate doar sa completeze acest formular.De asemenea, rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, propune ca profesorii si cercetatorii din Ucraina sa ... citeste toata stirea