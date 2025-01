Consiliul Concurentei a amendat doua firme de constructii cu 1,4 milioane lei pentru trucarea unei licitatii in judetul Cluj, la Chinteni

Consiliul Concurentei anunta ca a sanctionat Societatea de Constructii Napoca SA si compania Beton Constructorul SRL cu amenda in valoare totala de 1,42 milioane de lei (286.758 euro), pentru trucarea unei licitatii lansate de Primaria comunei Chinteni, din judetul Cluj."In cadrul investigatiei declansate din oficiu in anul 2023, am constatat ca cele doua companii au facut schimb de informatii sensibile din punct de vedere comercial si si-au coordonat comportamentul in timpul participarii la ... citește toată știrea