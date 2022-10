Consiliul Judetean a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea pasajului din zona Parcului Tetarom III

Reunit in sedinta ordinara, Consiliul Judetean Cluj a aprobat azi indicatorii tehnico-economici in vederea realizarii pasajului de legatura intre DN1C si Parcul Industrial Tetarom III, peste calea ferata.Plenul Consiliului Judetean a fost de acord cu punerea la dispozitia Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a Studiului de fezabilitate si a avizelor aferente, in scopul demararii procedurii pentru realizarea obiectivului de investitii "Pasaj de legatura intre ... citeste toata stirea