Consiliul Judetean Alba a reziliat contractul cu antreprenorul lotului I al Transalpinei de Apuseni, o companie din Cluj, care nu a mai putut oferi garantia de buna executie dupa falimentul City Insurance

Reprezentantii Consiliului Judetean Alba au anuntat ca schimba constructorul de pe lotul 1 al Transalpinei de Apuseni, una dintre cele mai importante investitii aflate in derulare in judet, care va lega Apusenii cu autostrada Sebes-Turda, in zona Aiud.Antreprenorul a intrat in insolventa si in plus nu a mai putut oferi o garantie de buna executie, dupa intrarea in faliment a City Insurance. Au rezultat, potrivit reprezentantilor CJ Alba, "complicatii si incetinirea ritmului in derularea ... citeste toata stirea