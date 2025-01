Consiliul Judetean Cluj a DONAT un teren de peste 2000 mp din Cluj-Napoca Arhiepiscopiei Clujului! Ce se construieste acolo - FOTO

Un teren de peste 2200 de metri patrati si mai multe imobile de pe Calea Turzii au fost donate de Consiliul Judetean Cluj, Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului si Clujului.Concret, Consiliul Judetean Cluj a aprobat in cadrul sedintei de miercuri, 29 ianuarie a.c., proiectul de hotarare privind transmiterea, fara plata, din proprietatea Judetului Cluj in proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului si Clujului, a unor imobile, respectiv terenuri, situate in municipiul ... citește toată știrea