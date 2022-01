Consiliul Judetean Cluj, buget de aproximativ 184,8 milioane de euro in 2022, in scadere cu 1,7 procente fata de 2021. Pe ce se duc banii

In 2022, institutia Consiliului Judetean Cluj, condusa de liberalul Alin Tise, va derula un buget local de peste 913.645.000 de lei (184,8 milioane de euro), in scadere cu 1,7% fata de anul anterior.Bugetul general al judetului Cluj pe anul 2022 se ridica la 1.556.945.000 de lei, din care, bugetul local al administratiei judetene este de 913.645.000 de lei.Conform procedurii, cei 913.645.000 de lei se impart in cheltuieli de functionare (intretinerea activitatii Consiliului Judetean si a ... citeste toata stirea