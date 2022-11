Consiliul Judetean Cluj depune proiectul "Spital Pediatric Monobloc" in vederea finantarii prin PNRR

Reunit in sedinta ordinara luni, 28 noiembrie a.c., Consiliul Judetean Cluj a aprobat proiectul de edificare a Spitalului Pediatric Monobloc, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj: "Profitam de aceasta oportunitate pentru a construi, cu fonduri nerambursabile, cea mai moderna unitate medicala pediatrica din tara. Spitalul Monobloc de Copii este cel mai important proiect al Clujului, in ... citeste toata stirea