Consiliul Judetean Cluj doneaza terenul necesar pentru extinderea Centrului de Ingrijiri Paliative "Sfantul Nectarie"

Consiliul Judetean Cluj a aprobat punerea la dispozitia Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, in mod gratuit, a unui teren necesar in scopul realizarii unui centru rezidential de ingrijiri paliative. Terenul, in suprafata de 800 de metri, se afla in proprietatea Consiliului Judetean Cluj.Astfel, Consiliul Judetean continua sustinerea acordata in vederea extinderii Centrului de Ingrijiri Paliative ,,Sfantul Nectarie" din Cluj-Napoca, unitate dedicata pacientilor cu afectiuni ... citeste toata stirea