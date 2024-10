Consiliul Local din Cluj adopta hotarari pe banda rulanta, peste 500 in 6 luni, 9 nu sunt duse la indeplinire

Un numar de noua hotarari de Consiliu Local, din peste cinci sute adoptate, nu au fost duse la indeplinire in prima jumatate a acestui an in Cluj-Napoca.Mai concret, conform unei evidente a modului in care au fost duse la indeplinire hotararile de consiliu local adoptate in acest an - si e vorba de peste cinci sute - un numar de noua nu au fost duse la indeplinire. Sunt 532 hotarari adoptate, dintre care 493 indeplinite, 30 in derulare, iar 9 nu au fost duse la indeplinire, in perioada 9 ... citește toată știrea