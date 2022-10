Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii penalizeaza Primaria pentru o hotarare care dezavantajeaza persoanele fara posibilitati financiare care circula cu transportul in comun

Redam mai jos integral comunicatul CNCD:"Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in urma sesizarii de catre CRJ, a sanctionat Municipiul Cluj-Napoca pentru prevederi ale unei Hotarari de Consiliu Local care dezavantajeaza persoanele fara posibilitati financiare, aflate in saracie, limitandu-li-se accesul in mijloacele de transport public. CNCD a retinut savarsirea faptei de discriminare potrivit art. 2 alin. (3), art. 10 lit. h) si g) si art. 15 din OG 137/2000 prin Hotararea nr. ... citeste toata stirea