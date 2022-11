Constanta, in topul sumelor pentru beculetele de Craciun alocate de marile orase, Clujul e pe 3 dupa Constanta si Galati

Municipiul Constanta cheltuie in acest an aproape 3 milioane de lei pentru beculetele de Craciun, cea mai mare suma dintre cele pe care marile municipii din Romania, consultate de Info Sud-Est, le-au alocat. La polul opus se afla Brasov, cu un buget de sub 500 de mii de lei, de sase ori mai mic decat Constanta, iar Cluj-Napoca se afla pe a treia pozitie in acest clasament dupa Constanta si Galati.Constanta conduce detasat acest clasament, bugetul estimat pentru anul 2022 pentru achizitionarea ... citeste toata stirea