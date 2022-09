Constantin Ilea a fost numit din NOU sef al IPJ Cluj. Oare nu mai sunt alti oameni competenti in IPJ Cluj?

Noul sef al IPJ Cluj este comisarul sef Constantin Ilea, care a fost numit interimar, dupa ce Mircea Rus a fost destituit in urma cu cateva zile. Ilea a mai fost sef al IPJ Cluj, tot interimar, in 2018.Ilea va ocupa si acum scaunul de sef al IPJ Cluj, pana la organizarea unui nou concurs.Comisarul sef Mircea Rus a fost demis, dupa ce a pierdut accesul la informarile cu caracter secret, fiind retrasa autorizatia ORNISS. Fara aceasta autorizatie, nimeni nu poate lucra in politie."Din data de 2 ... citeste toata stirea