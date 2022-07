Construirea unui rezervor nou in comuna Chinteni de langa Cluj-Napoca, afectata de reteaua subdimensionata de apa potabila, costa peste 154.000 de euro, lucrarile vor incepe peste multe saptamani

Construirea unui rezervor nou in comuna Chinteni de langa Cluj-Napoca, afectata de reteaua subdimensionata de apa potabila, costa peste 154.000 de euro iar lucrarile vor incepe peste multe saptamani, desi Consiliul Judetean spune ca a initiat procedura de achizitie publica "in regim de urgenta".Solutia in cazul comunei Chinteni, cel putin deocamdata, este construirea unui nou rezervor-tampon, de sute de litri, care sa asigure furnizarea apei potabile in conditiile in care reteaua e ... citeste toata stirea