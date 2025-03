Consulatul onorific al Bulgariei, proaspat infiintat la Cluj, completeaza seria consulatelor deschise in ultimii ani sub influenta unor oameni de afaceri, in scopul intaririi relatiilor social-economice dintre tari

Creste numarul consulatelor onorifice infiintate in ultimii ani la Cluj, majoritatea conduse de potenti oameni de afaceri, ori reprezentanti ai lor, in scopul intaririi relatiilor social-economie dintre tari. Consultatul Bulgariei deschis miercuri la Cluj Napoca este condus de Stefania Berciu-Martac (in calitate de Consul onorific), avand ca obiectiv principal o dezvoltare a colaborarii pentru un viitor prosper al Romaniei si Bulgariei. La evenimentul deschiderii Consulatului a fost prezent si ... citește toată știrea