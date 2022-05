In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,Primarul Municipiului Turda aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat urmatorul proiect de hotarare:proiect de hotarare nr. 120 / 20.05.2022 privind aprobarea documentatiei urbanistice Actualizare PUZ/RLU - Centrala fotovoltaica 2012, in vederea realizarii ... citeste toata stirea