Consultari la Palatul Cotroceni cu liderii de partide / AUR, SOS si POT nu au participat la discutiile cu Iohannis

Consultarile cu partidele parlamentare in vederea formarii unui nou guvern s-au incheiat duminica la Palatul Cotroceni, iar presedintele Klaus Iohannis s-a declarat optimist, la finalul acestora, in ceea ce priveste desemnarea unei propuneri de premier sustinut de coalitia partidelor pro-europene PSD, PNL, UDMR si minoritati nationale, informeaza G4Media.roMarcel Ciolacu a afirmat, duminica, ca liderii PSD au votat in Consiliul Politic National (CPN) doua mandate de negociere: fie guvern de ... citește toată știrea