Romanii prefera muzica populara si lectura, arata datele unui sondaj INSCOP realizat in perioada octombrie-noiembrie 2023. Preferinta romanilor pentru muzica populara a scazut usor in ultimii zece ani (de la 49,7% la 47,3%), dar ramane de departe cel mai indragit gen muzical, in timp ce fanii manelelor s-au inmultit cu o treime (21,6%) in aceeasi perioada. Fanii teatrului sunt la fel de numerosi (21,4%) ca cei ai manelelor, in timp ce lectura este de departe activitatea culturala preferata a ... citeste toata stirea