Conteaza dealerul la Cazino?

Cum poate afecta un dealer jocul?Pana acum am tot discutat despre cum un dealer nu ar avea cum sa influenteze masa ta de jos, dar exista si cateva motive prin care dealerul are un impact pozitiv sau negativ asupra jocului din mai multe puncte de vedere. Primul dintre acestea poate fi atitudinea dealerului. Daca acesta vine la masa cu o atitudine negativa si zeflemitoare, probabil nu iti va schimba norocul, dar nu te va face sa te simti bine si asta poate sa afecteze modul in care tu te ... citeste toata stirea