Contestatii la Evaluarea Nationala 2024. Cand se depun si cum arata cererea pe care trebuie sa o completeze elevii

Elevii care au sustinut Evaluarea Nationala si nu sunt multumiti de notele obtinute pot depune contestatie dupa afisarea rezultatelor astazi, 3 iulie 2024.Nota obtinuta dupa contestatie este cea definitiva, indiferent de punctajul obtinut, in plus sau in minus, fata de nota primita initial, precizeaza Metodologia de organizare a examenului in 2024.Cand se depun contestatiile la Evaluarea Nationala 2024 si cand se afiseaza rezultatele finale 3 iulie - Afisarea rezultatelor inaintea (pana la ... citește toată știrea