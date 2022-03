Continua "descoperirile" uimitoare in reteaua de canalizare din Cluj. Cetatenii "exemplari" uita ca toaleta nu este tomberon

In urma interventiilor de desfundare a sistemului de canalizare din Cluj, ies la suprafata toate "minunatiile" lumii. In apele uzate din sistemul public de canalizare, ajung pungi de plastic, servetele si stergare, seringi, masti chirurgical. Spus altfel, o sumedenie de lucruri care nu au ce cauta acolo.Oamenii nu inteleg ca nu pot arunca la toaleta altceva in afara de hartie igienica. In caz contrar, reteaua de canalizare se deterioreaza si se infunda, iar mirosul in oras devine ... citeste toata stirea