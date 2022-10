Continua licitatia pentru metroul din Cluj. Ofertele trebuie depuse pana la sfarsitul acestei luni

In urma actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru Magistrala I de Metroul Cluj (proiectare si executie) prin Hotararea de Guvern nr. 1245/2022, licitatia lansata de Primaria Cluj inca din luna martier 2022, suspendata in luna august, s-a reluat. Valaorea estimata a contractului este de peste 9 miliarde lei, iar data limita pentru depunerea oferteleor este ziua de 28 octombrie.Lucrarile aferente obiectivului de investitie MAGISTRALA I DE METROU CLUJ constau in proiectarea si executia ... citeste toata stirea