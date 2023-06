Lucrarile la obiectivul de investitii "Amenajarea raului Somesul Mic in municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj" continua, fiind alocat un buget pentru final de an.In acest an, suma alocata pentru derularea lucrarilor este de 5.800.000 lei. In momentul actual, se executa lucrari de regularizare si consolidare a albiei Somesului Mic. Lucrarile de deviere a Somesului Mic in zona aeroportului sunt necesare pentru extinderea pistei.Investitia "Amenajarea raului Somesul Mic in municipiul Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea