Continua neregulile in zona de food court a mall-ului din Gheorgheni, Protectia Consumatorului a dat zeci de amenzi, de zeci de mii de euro, ieri.Intr-un control in zona de food court la mall-ul din Gheorgheni, derulat ieri, Protectia Consumatorului a dat 27 sanctiuni contraventionale cu amenzi, in cuantum de 283.000 lei, adica peste 56.000 de euro, si sapte avertismente. Au fost de asemenea oprite definitiv de la comercializare produse alimentare de 6.500 de lei iar cinci unitati au fost ... citeste toata stirea