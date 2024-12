Continua problemele pe strada Mamaia din Cluj-Napoca: ,,Piatra cubica s-a miscat si a sarit de la locul ei"

Situatia de pe strada Mamaia din Cluj-Napoca continua sa puna probleme soferilor care circula prin zona. Piatra cubica se degradeaza din ce in ce mai mult, iar clujenii care tranziteaza strada au sanse din ce in ce mai mari sa isi taie cauciucurile.In repetate randuri, clujenii au remarcat faptul ca strada este aproape impracticabila din cauza pietrei cubice care s-a desprins in tot mai ... citește toată știrea