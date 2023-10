Continua razboiul fostului subprefect de Cluj Zoltan Gyorke cu institutia, a fost destituit abuziv la fel ca multi altii inaintea sa, a dat institutia in instanta, a castigat dreptul de a fi respus in functie, dar de trei ani acest lucru nu s-a intamplat. Azi Gyorke anunta ca i-a trimis premierului Marcel Ciolacu un memoriu referitor la tergiversarea abuziva a numirii sale in functia publica de secretar general al Prefecturii Cluj."Am atras atentia asupra faptului ca ocuparea acestei functii ... citeste toata stirea