Continua sa creasca incidenta infectiei cu coronavirus in Cluj-Napoca pe fondul ridicarii restrictiilor, dupa saptamani de scadere.Azi incidenta in oras ajunge la 8,18 cazuri la mia de locuitori, de la 8,16 ieri si 8,05 in urma cu doua zile. Sunt 2.748 de cazuri active azi in judet, fata de 2.741 ieri si putin peste 2.700 in urma cu doua zile.Este cea mai ridicata incidenta din judet, dupa cea inregistrata in comuna Baciu din zona metropolitana, unde incidenta ajunge azi la 8,19 cazuri la ... citeste toata stirea