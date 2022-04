Continua sa scada incidenta infectiei cu coronavirus din Cluj-Napoca, a doua zi sub pragul de 5 la mie, ramane peste media judeteana, care e a doua cea mai ridicata din tara

Continua sa scada incidenta infectiei cu coronavirus din Cluj-Napoca, in conditiile in care aceasta e considerabil peste media judeteana, care la randul ei e a doua cea mai ridicata din Romania.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca azi incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns in Cluj-Napoca la 4,62 cazuri la mia de locuitori, de la 4,86 ieri si 5,79 vineri. E a doua zi consecutiva sub pragul de cinci cazuri la mie, dupa cum arata datele DSP.In oras sunt ... citeste toata stirea