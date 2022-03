Continua sa scada incidenta infectiei cu coronavirus in Cluj-Napoca, in conditiile in care de doua zile au fost ridicate restrictiile de mobilitate valabile timp de doi ani.Astfel, azi incidenta infectiei cu coronavirus a scazut la 10,67 cazuri la mia de locuitori in Cluj-Napoca, de la 12,12 la mie. Aceasta inseamna aproximativ 3.500 de cazuri active de infectie, in scadere de la ... citeste toata stirea