Contrabanda la Cluj, la perchezitii au fost gasite zeci de mii de tigari de contrabanda, un barbat de 52 de ani a fost pus sub control judiciar.Astfel, ieri politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Cluj, ajutati de specialisti din cadrul Serviciului Criminalistic sub coordonarea unui procuror din Huedin, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara in judetul Cluj, intr-un dosar penal de contrabanda. Anchetatorii spun ca din cercetari a reiesit indicii ca, ... citește toată știrea