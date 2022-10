Contract de 14 milioane de euro pentru extinderea si reabilitarea retelei de apa din patru comune din zona metropolitana, langa Cluj-Napooca, a fost semnat azi.E vorba de contractul de lucrari privind extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in comunele Floresti, Baciu, Apahida si Feleacu. Costul - aproape 72 milioane de lei plus TVA, adica 14,4 milioane de euro plus taxe. Lucrarile fac parte din programul de investitii finantat din fonduri europene implementat ... citeste toata stirea