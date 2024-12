Contract de peste 25,2 milioane lei pentru renovarea Colegiului Pedagogic, castigat de TCI Contractor General

Contractul pentru renovarea energetica a Colegiului National Pedagogic "Gheorghe Lazar", corpurile C1-C4, a fost atribuit de catre Primaria Cluj, la finalul lunii noiembrie, catre TCI Contractor General in tandem cu Das Engineering Grup. Valoarea contractului este de peste 25,2 milioane lei.Asocierea a iesit castigatoare in derimentul Nordconforest, ACI Cluj, Avril Deco Rom, Deco Construct AG-Metal Prod WSest, firme/asocieri care depusesera si ele oferte in cadrul licitatiei.Potrivit ... citește toată știrea