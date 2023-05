O finantare nerambursabila de 17 milioane de lei urmeaza sa primeasca Primaria Floresti in cadrul programului Anghel Saligny pentru doua proiecte de infrastructura. Contractele de finantare au fost semnate in 2 mai la Ministerul Dezvoltarii, a anuntat primarul din Floresti, Bogdan Pivariu.Potrivit oficialului, banii urmeaza sa fie cheltuiti pentru "Executie, extindere si modernizare sistem de canalizare menajera in localitatea Tauti, comuna Floresti - judetul Cluj", proiect in care Finantarea ... citeste toata stirea