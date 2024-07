Contracte de peste 45 de milioane de euro din PNRR pentru scolile si universitatile clujene semnate in Cluj/ Ministra Educatiei: "Clujul este un model a ceea ce inseamna rezultatele la diversi indicatori, de la rezultatele la evaluari nationale, la cei de

Primaria Cluj-Napoca a semnat contracte de infrastructura educationala, in valoare de peste 25 milioane din PNRR pentru constructia noului Liceu din Borhanci, supraetajarea si reabilitarea Scolii Ion Creanga si dotarea cu echipamente IT a 64 de unitati de invatamant din intreg orasul. Contractele au fost semnate de Ministrul Educatiei Ligia Deca si primarul Emil Boc.Ceremonia a avut loc in Cluj-Napoca, in Sala de Sticla a Primariei, unde, de asemenea in 6 iulie s-au paticipat rectorii mai ... citește toată știrea