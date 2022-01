Controale ample ieri in Cluj-Napoca, o suta de persoane legitimate in cateva ore, 19 amenzi date

Iar au iesit in strada politistii de la toate sectiile de politie din Cluj-Napoca, intr-o actiune integrata ieri, si anunta ca astfel de controale vor continua si in perioada urmatoare. Ieri in doar cateva ore au fost legitimate peste o suta de persoane si verificate 50 de firme.Actiunea de ieri, in care au fost angrenati politisti din cadrul Sectiilor 1-7 Politie Cluj-Napoca si jandarmi, s-a desfasurat in doua etape, intre orele 17.30 si 23.30. "Controalele s-au derulat in mijloacele de ... citeste toata stirea