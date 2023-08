Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj a efectuat peste 50 de controale la centrele de recuperare psihica si dezintoxicare in perioada 1-18 august 2023. S-a considerat oportuna declansarea unor actiuni de control la angajatorii, care desfasora activitate in domeniile mai sus mentionate, domenii care nu au fost considerate cu risc major, din perspectiva competentelor Inspectiei Muncii, dar in care se pot produce evenimente cu consecinte deosebite, spun cei de la ITM."Au ... citeste toata stirea