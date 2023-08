Controale la depozitele de GPL si benzinarii in Cluj, dupa explozia din urma cu cateva zile din Crevedia.Controalele au inceput in urma cu doua zile, in 28 august, urmeaza sa fie derulate pana in 8 septembrie si sunt derulate de Inspectoratul Teritorial de Munca. Acestea urmaresc verificarea modului de respectare a legislatiei muncii si cerintele minime pentru securitatea si sanatatea angajatilor firmelor cu activitti de depozitare a carburantilor tip GPL, comert cu ridicata a combustibililor ... citeste toata stirea