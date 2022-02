Controale pe cel mai periculos drum din Cluj, in urma cu doua zile, s-au soldat cu peste 160 de amenzi in cateva ore, majoritatea pentru viteza excesiva, mai multi soferi au ramas fara permis

Controale pe cel mai periculos drum din Cluj, in urma cu doua zile, s-au soldat cu peste 160 de amenzi in cateva ore.Controalele au avut loc pe DN1E60, cel mai periculos drum din judet, in 19 februarie. In total, politistii au aplicat 166 de amenzi, au retinut in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce opt permise de conducere si au retras doua certificate de inmatriculare. Covarsitoarea majoritate a amenzilor- 116 din 166 - au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal ... citeste toata stirea