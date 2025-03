Controale pe santierele din Cluj! Garda de Mediu a amendat firmele de constructii cu peste 150.000 de lei

Firmele de constructii din Cluj au fost amendate dur de Garda de Mediu! Comisarii Garzii de Mediu Cluj au efectuat un numar de 21 controale la operatori economici care desfasoara activitati cu impact asupra calitatii aerului, in special la santiere de constructii si operatori de salubrizare stradala.Astfel, in urma controalelor 14 firme au fost sanctionate cu un numar de 24 de amenzi, in valoare de 155.000 de lei, fiind ... citește toată știrea