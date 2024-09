Convoaie de tehnica militara pe drumurile din Cluj de ieri timp de doua saptamani, pentru exercitii anuntate inca de anul trecut, anunta Brigada 15 Mecanizata.Astfel, de ieri pana in 14 octombrie mai multe convoaie de personal si tehnica din Brigada 15 Mecanizata "Podu Inalt", se vor deplasa pe cai de comunicatii feroviare si rutiere, tranzitand teritoriul national, in vederea desfasurarii unor activitati de instruire planificate din anul 2023. Brigada informeaza astfel in acest context ca ... citește toată știrea