Mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic in judetul Cluj, joi dupa-amiaza. Pompierii au intervenit in mai multe zone pentru degajarea copacilor cazuti pe carosabil, in urma ruperii de nori."In urma fenomenelor meteo din ultima ora, echipajele noastre desfasoara interventii in mai multe locuri din judet.Pompierii de la Detasamentul Huedin au degajat un copac cazut pe carosabil pe DN1 E60, la iesire din Huedin. De asemenea, s-au inregistrat mai multi arbori cazuti intre Somesu Cald ... citeste toata stirea