Primaria Cluj-Napoca se lauda cu deschiderea "noului" Parc Armatura, care de fapt exista si arata mai mult a parc decat cel de acum. S-au smuls din radacini sute de copaci, pentru a fi plantati altii.In plus, locul s-a umplut de betoane, are WIFI, de parca lumea merge in parc pentru internet, nu pentru verdeata."Circula pe internet, zilele acestea, cu sursa din spatiul civic, anumite poze cutremuratoare care arata clar si fara echivoc, maniera in care s-au facut modificari intr-o anumita zona ... citeste toata stirea